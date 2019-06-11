Житель Усолья купил у мошенника из Питера несуществующий автомобиль

СЕГОДНЯ 06:55 2019-06-11T06:55:20+03:00

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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку мошенников попался 45-летний усольчанин. Мужчина, накопив денег на поддержанную иномарку начал искать подходящее объявление через интернет. И вот нашел отличный вариант, цена гораздо ниже рыночной, вот только сама машина находилась в Санкт-Петербурге. Связавшись с ее владельцем, сибиряк договорился сбросить цену еще на 50 тысяч рублей. Но взамен житель северной столицы попросил перевести ему задаток в 10 тысяч рублей.

- Усольчанин выполнил условие, а на следующий день в качестве подтверждения сделки перевел еще 20 тысяч рублей, - цитирует портал usolie.info пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. – После чего мужчина купил авиабилет до Санкт-Петербурга, чтобы забрать иномарку и уже на ней вернуться домой.

Уже находясь в аэропорту, житель Усолья решил связаться с продавцом, но его номер оказался недоступным. Тут – то раздосадованный покупатель сообразил, что попался в ловушку мошенников. Полицейские уже изучают все детали аферы. Проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU