СЕГОДНЯ 03:59 2019-06-11T03:59:53+03:00

Уехал на поезде? 81-летнего мужчину из Читы ищут родственники сразу в нескольких городах. Фото: ПО "Лиза Алерт"

Он, по их предположениям, может быть в Чите, Иркутске или Екатеринбурге

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Ушел из дома и не вернулся. Теперь эта страшная фраза знакома и семье Шабаевых из Читы. 29 мая 81-летний Леонид Данилович, предположительно, выехал из своего города на запад и с тех пор о нем ничего не известно.

- У мужчины возможна потеря памяти, - сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». - Необходимо распространить информацию о нем в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге.

Приметы Леонида Шабаева: рост 160 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы седые, короткая стрижка с залысинами. Одет был в серую кепку, коричневую куртку, синие брюки, черные ботинки.

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ИСТОЧНИК KP.RU