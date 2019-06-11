Пять медалей привезут стрелки Иркутска со всероссийских соревнований и Кубка России

СЕГОДНЯ 05:27 2019-06-11T05:28:04+03:00

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На прошлой неделе своей серебряной медалью Кубка России по стрельбе из малокалиберного оружия порадовал земляков стрелок Александр Соколов. Он завоевал второе место в стрельбе из винтовки на дистанции 50 метров из положения лежа. Накануне отличились и его коллеги.

Иркутянин Артем Черноусов завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пистолета на том же турнире на дистанции 25 метров. Золото в этой дисциплине у стрелка Дениса Кулакова из Челябинска, второе место у Леонида Екимова из Архангельской области. Соревнования завершаться в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» в Московской области завтра, 12 июня.

- Там же сейчас проходят всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия, - рассказали в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. - Иркутяне завоевали также три медали. Бронза у Артема Черноусова и Надежды Колода, они выступали вместе в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд.

Надежда Колода. Фото: Стрелковый союз России

Также Артем стал первым в личном зачете. У него золотая медаль в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин. Иркутянин оставил позади себя Леонида Екимова из Архангельской области и Алексея Кузнецова из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU