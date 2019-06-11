2019-06-11T06:03:30+03:00
Происшествия

Уехал на велосипеде и не вернулся: 8-летний мальчик пропал без вести под Иркутском

Ребенка ищут более 150 человек
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Уехал на велосипеде и не вернулся: 8-летний мальчик пропал без вести под Иркутском. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиУехал на велосипеде и не вернулся: 8-летний мальчик пропал без вести под Иркутском. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
Изменить размер текста:

О пропаже 8-летнего Богдана Иванова полицейским сообщили его взволнованные родители. Они рассказали, что 10 июня, около 17.00 мальчик уехал на своем желто-оранжевом велосипеде из садоводства «Заря», которое находится под Иркутском, в районе железнодорожного переезда, в сторону Шелехова, и не вернулся.

В пресс-службе ГУ МВД России сообщают особые приметы пропавшего ребенка. На вид ему 8-9 лет, светлые волосы, был одет в шорты и одежду серо-синих тонов. Сейчас мальчишку ищут более 150 человек, среди них 80 полицейских. На место поисков направлены самые опытные сотрудники уголовного розыска. Также задействованы волонтеры, местные жители. Проинформированы и водители такси и общественного транспорта. По словам полицейских, вероятное нахождение мальчика – железнодорожное полотно, соседние садоводства, карьеры, либо жилые массивы.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении Богдана Иванова, просьба сразу сообщать в ближайшие отделы полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Житель Усолья купил у мошенника из Питера несуществующий автомобиль
Помощь в получении кредита: иркутянки перевели на счет мошенника около 15 тысяч рублей
34-летняя женщина разбилась, выпав с 14 этажа в Иркутске
Хотели отогреть трубы: стали известны причины пожара в школе поселка Алексеевск
Пять медалей привезут стрелки Иркутска со всероссийских соревнований и Кубка России
Лесной пожар в Нижнеудинском районе: огнем объято 700 га
Несовершеннолетний за рулем мотоцикла: ДТП произошло в Усольском районе
Уехал на поезде? 81-летнего мужчину из Читы ищут родственники сразу в нескольких городах
Привезут из Москвы: музей Распутина в Иркутске пополнится новыми экспонатами
Легендарный футболист Никита Симонян наградил иркутский «Зенит» бронзовыми медалями Второй лиги
«Живой флаг» растянут на День России 2019 в Иркутске
Движение транспорта по улице Польских Повстанцев ограничат в Иркутске
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
До 10 тонн: грузовикам запретят въезд в поселок Горького в Иркутске
Иркутянин отсудил полмиллиона рублей за порчу автомобиля на штрафстоянке
МЧС предупреждает: 11 июня в Иркутской области ожидаются ливни, грозы и град
Ушел из дома и не вернулся: в Ангарске ищут 46-летнего мужчину
Новая достопримечательность Черемхово: скульптура влюбленных установлена возле ЗАГСа
Алексей Соболь: ТПП Восточной Сибири подключится к работе по «доращиванию» субъектов МСП для участия в закупках
Как не надо "подкатывать" к девушке: смотрите юмористическую "короткометражку"
Потерял сознание на глубине: дайвер погиб на Байкале
Не дожил до суда: насильник, который надругался над двумя 12-летними девочками в Хомутово, умер в СИЗО
Компании Система "Город" исполнилось 15 лет. С юбилеем!
«Комсомолка» приглашает читателей на День России
Житель Саянска поджег автомобиль своего коллеги
Помогли кинологи с собаками: крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Иркутске
Российская студенческая весна 2020: финал пройдет в Иркутске и Ростове-на-Дону