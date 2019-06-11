СЕГОДНЯ 05:55 2019-06-11T06:03:30+03:00

Уехал на велосипеде и не вернулся: 8-летний мальчик пропал без вести под Иркутском. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

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О пропаже 8-летнего Богдана Иванова полицейским сообщили его взволнованные родители. Они рассказали, что 10 июня, около 17.00 мальчик уехал на своем желто-оранжевом велосипеде из садоводства «Заря», которое находится под Иркутском, в районе железнодорожного переезда, в сторону Шелехова, и не вернулся.

В пресс-службе ГУ МВД России сообщают особые приметы пропавшего ребенка. На вид ему 8-9 лет, светлые волосы, был одет в шорты и одежду серо-синих тонов. Сейчас мальчишку ищут более 150 человек, среди них 80 полицейских. На место поисков направлены самые опытные сотрудники уголовного розыска. Также задействованы волонтеры, местные жители. Проинформированы и водители такси и общественного транспорта. По словам полицейских, вероятное нахождение мальчика – железнодорожное полотно, соседние садоводства, карьеры, либо жилые массивы.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении Богдана Иванова, просьба сразу сообщать в ближайшие отделы полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU