2019-06-11T06:22:17+03:00
Происшествия

Хотели отогреть трубы: стали известны причины пожара в школе поселка Алексеевск

Ущерб от ЧП оценивают почти в 20 миллионов рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Хотели отогреть трубы: стали известны причины пожара в школе поселка Алексеевск.Хотели отогреть трубы: стали известны причины пожара в школе поселка Алексеевск.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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МЧС Иркутской области огласил результаты расследования пожара в средней школе поселка Алексеевск Киренского района. Напомним, что ЧП произошло 5 декабря 2018. В 11.30 прямо во время занятий на втором этаже деревянного здания появился густой черный дым. Учителя и персонал заведения благополучно вывели 96 учеников. Обошлось без пострадавших. Через два дня дознаватели МЧС возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» и начали выяснять причины пожара уничтожившего двухэтажную школу на площади более 600 кв. метров. Ущерб оценили в почти 20 миллоинов рублей. Чтобы восстановить картину случившегося были опрошены более 30 свидетелей и проведены 6 очных ставок.

- Исполняющий обязанности завхоза пытался отогреть систему холодного водоснабжения при помощи паяльника, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Мужчина не заметил, как пламя попало на строительные конструкции на первом этаже и по пустотам межэтажных деревянных перекрытий охватило все здание.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Дело уже передано в суд, который и вынесет приговор завхозу. Максимальное наказание, которое ему грозит – 1 год лишения свободы.

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Пожар во время уроков: школа сгорела в поселке Алексеевск Иркутской области. Также в ночь на 5 декабря горела школа в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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