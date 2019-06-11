2019-06-11T08:54:31+03:00
Происшествия

Загадочная история английского “Лексуса”: в Иркутской области таможенники обнаружили автомобиль с иностранными номерами

Его незаконно привезли на территорию России в 2013 году
Анна ПОПОВА
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Загадочная история английского “Лексуса”: в Иркутской области обнаружили автомобиль с иностранными номерами. Фото предоставлено пресс-службой иркутской таможниЗагадочная история английского “Лексуса”: в Иркутской области обнаружили автомобиль с иностранными номерами. Фото предоставлено пресс-службой иркутской таможни
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Недавно сотрудники иркутской таможни обнаружили интересную находку на территории Тайшетского района. В их поле зрения попал автомобиль марки “Лексус” 2000 года выпуска, который находился на территории России незаконно.

Все началось с того, что в прошлом году владелец автомобиля попал в аварию в Тайшетском районе, и сотрудники ГИБДД заметили, что у его автомобиля белорусские номера. Полицейские предупредили хозяина “Лексуса” о том, что автомобили с иностранными номерами могут находиться на территории России только в течение ограниченного времени, после чего за них нужно платить таможенную пошлину в размере 700 тысяч рублей. Но год прошел, а владелец машины так ее и не оплатил.

- Наши сотрудники изучили документы “Лексуса” и выяснили, что у него очень запутанная криминальная история, - сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.

Выяснилось, что изначально автомобиль принадлежал гражданину Молдавии, проживающему в Великобритании. Он отправил “Лексус” в Россию через белорусскую таможню. На территории республики на автомобиль прикрепили поддельные номера, оформили документы на временный ввоз и отправили его в Россию. На территории нашей страны владелец “Лексуса” продал его. С 2013 года автомобиль успел сменить нескольких владельцев, а сроки разрешения на временный ввоз истекли. И вот, наконец, машина доехала до Тайшета, где ее и заметили иркутские таможенники. Поскольку владелец “Лексуса” отказался платить налоги за автомобиль с криминальным прошлым, сотрудники иркутской таможни передали автомобиль в Росимущество, которое и будет заниматься его дальнейшей судьбой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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