2019-06-11T11:08:39+03:00
Общество

Специалисты службы крови приглашают жителей Иркутска принять участие в дне донора

Праздник состоится 14-го июня на площади у дворца спорта “Труд”
Анна ПОПОВА
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Специалисты службы крови приглашают жителей Иркутска принять участие в дне донораСпециалисты службы крови приглашают жителей Иркутска принять участие в дне донораФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Донорство крови – это благородное дело, которое помогает спасению миллионов жизней. Для того, чтобы поблагодарить всех, кто сдает кровь ради помощи больным людям, в календаре даже появилась особая дата – день донора. Во всем мире его отмечают 14-го июня. Иркутск тоже не останется в стороне от этого праздника – в этот день служба крови с удовольствием отблагодарит всех своих добровольных помощников.

- День донора состоится в пятницу, 14-го июня, на площади у дворца спорта “Труд”, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области. – Праздник начнется в 9:00, а завершится в 13:00.

В рамках праздника у “Труда” установят мобильный пункт переливания крови, в котором каждый может стать донором, если, конечно, у него нет противопоказаний. Если вы решите сдать кровь, то обязательно прихватите с собой паспорт – без него специалисты не смогут вас принять. Всем иркутянам, которые присоединятся к донорскому движению в день праздника, организаторы мероприятия подарят сладкие подарки. А в 11:00 состоится торжественное вручение медалей 15 донорам, которые сделали сдачу крови своим призванием и спасли многих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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