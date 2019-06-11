2019-06-11T11:29:55+03:00
Общество

На 14 дней ограничат движение транспорта по улице Некрасова в Иркутске

Там пройдут ремонтные работы на теплосетях
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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На 14 дней ограничат движение транспорта по улице Некрасова в Иркутске.На 14 дней ограничат движение транспорта по улице Некрасова в Иркутске.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Внимание, автомобилисты! В Октябрьском округе на 14 дней закроют проезд на перекрестке улицы Некрасова и Кооперативного переулка.

- С 9:00 13 июня до 21:00 27 июня сквозной проезд от улицы Сухэ-Батора до Пролетарской через улицу Некрасова закроют, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Автомобильный поток перенаправят на параллельные улицы.

В мэрии уточнили, что такое решение было принято для проведения ремонтных работ на теплосетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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