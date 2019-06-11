Уникальный фольклорный фестиваль “Играй, гармонь Усольская!” состоится 15-го июня в селе Сосновка

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-11T13:11:07+03:00

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Традиционный фольклорный фестиваль под названием “Играй, гармонь Усольская!” состоится 15-го июня в поселке Сосновка. Информация об этом появилась на портале Usolie.info. Этот праздник проходит в Усольском районе уже в 34-й раз и всегда проходит с большим размахом. На фестиваль народного творчества приедет множество творческих коллективов, музыкантов и исполнителей со всей Иркутской области, которые продемонстрируют гостям праздника свое творчество.

Развлекательная программа фестиваля начнется в 10:00. Именно в это время начнет работу ярмарка, на которой любой желающий сможет приобрести сувениры, сделанные мастерами народных промыслов, и поучаствовать в интересных мастер-классах. В 11:00 состоится торжественное открытие фестиваля, после которого на сцене выступят все музыкальные коллективы. Помимо культурной программы гостей фестиваля ждут и развлечения: дети смогут поиграть с аниматорами на специальной площадке, а взрослые угостятся вкусным квасом по традиционному рецепту.

ИСТОЧНИК KP.RU