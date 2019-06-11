Хотел помириться с женой: мужчину, который, угрожая ножом, украл букет лилий, задержали в Братске

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-11T15:06:15+03:00

Хотел помириться с женой: мужчину, который угрожая ножом, украл букет лилий, задержали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

В цветочный магазин по улице Гиндина в Братске ворвался пьяный мужчина. Угрожая ножом, он потребовал у девушки - флориста собрать ему букет из лилий. Когда же «заказ» был выполнен, грабитель, прихватив цветы, ушел. Перепуганная братчанка вызвала полицейских и рассказала, что уже видела этого мужчину, так как он пришел в салон уже не в первый раз. Тогда романтичный сибиряк купил одну розу. Похожего по описанию человека заметили патрульные и задержали его.

Угрожая ножом, он потребовал у девушки - флориста собрать ему букет из лилий.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Им оказался 26-летний ранее судимый житель Усть-Илимска, - сообщили в пресс-службе межмуниципального управления МВД России «Братское». – Свое поведение он объяснил желанием помириться со своей женой.

Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украл букет роз и игрушку, чтобы помириться с любимой: жителя Иркутска осудили на 5 лет колонии. Ранее он уже был судим за «Разбой». (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU