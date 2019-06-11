2019-06-11T15:06:15+03:00
Происшествия

Хотел помириться с женой: мужчину, который, угрожая ножом, украл букет лилий, задержали в Братске

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой» [фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Хотел помириться с женой: мужчину, который угрожая ножом, украл букет лилий, задержали в ИркутскеХотел помириться с женой: мужчину, который угрожая ножом, украл букет лилий, задержали в ИркутскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В цветочный магазин по улице Гиндина в Братске ворвался пьяный мужчина. Угрожая ножом, он потребовал у девушки - флориста собрать ему букет из лилий. Когда же «заказ» был выполнен, грабитель, прихватив цветы, ушел. Перепуганная братчанка вызвала полицейских и рассказала, что уже видела этого мужчину, так как он пришел в салон уже не в первый раз. Тогда романтичный сибиряк купил одну розу. Похожего по описанию человека заметили патрульные и задержали его.

Угрожая ножом, он потребовал у девушки - флориста собрать ему букет из лилий. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Угрожая ножом, он потребовал у девушки - флориста собрать ему букет из лилий.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Им оказался 26-летний ранее судимый житель Усть-Илимска, - сообщили в пресс-службе межмуниципального управления МВД России «Братское». – Свое поведение он объяснил желанием помириться со своей женой.

Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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