Проезд по улице Литвинова закроют на месяц в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:21 2019-06-12T04:21:54+03:00

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске С 9:00 20 июня до 20:00 31 июля закроют проезд по улице Литвинова от улицы Дзержинского до улицы Тимирязева. Объехать этот участок можно будет по улицам Карла Либкнехта и Богдана Хмельницкого.

Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, закрытие участка связано со строительством нового участка тепловой сети. Обращаем внимание, что на это время изменится схема движения общественного транспорта.

Также иркутским водителям стоит особенно быть внимательными на улице Некрасова. Там с 9:00 13 июня до 21:00 27 июня закроют проезд на перекрестке улицы Некрасова и Кооперативного переулка. Таким образом, сквозной проезд от улицы Сухэ-Батора до Пролетарской через улицу Некрасова будет закрыт. Объехать можно по параллельным улицам. Это связано с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU