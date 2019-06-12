2019-06-12T07:17:28+03:00
Происшествия

В колонию на 10 лет: наркоторговку осудили в Иркутске

У нее нашли более 15 килограммов запрещенных веществ
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В колонию на 10 лет: наркоторговку осудили в ИркутскеВ колонию на 10 лет: наркоторговку осудили в ИркутскеФото: Тимур ХАНОВ
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На одну наркоторговку в Иркутске стало меньше. За решетку отправится 29-летняя женщина, которая больше года распространяла смерть на территории нашего города. В апреле 2017 года она начала делать закладки по городу. А в феврале 2018-го арендовала дом в садоводстве «Восток», где в бане стала заниматься незаконным производством наркотиков и сбывать его в Иркутске.

Задержали преступницу 21 июня 2018 года. При личном обыске полицейские нашли у нее более 15 килограммов запрещенных веществ. Вскоре ей было предъявлено обвинение по статье «Незаконное производство и сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой в особо крупном размере». На днях женщина услышала приговор суда.

- Ее приговорили к 10 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. При вынесении приговора суд в качестве смягчающего вину наказания учел наличие у подсудимой малолетнего ребенка, который передан под опеку бабушки. А вот добиться отсрочки наказания до достижения ребенком 14 летнего возраста, о чем просила подсудимая, ей не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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