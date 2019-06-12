Спортивный праздник «Сур-Харбан-2019» пройдет в селе Баяндай

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-12T14:00:21+03:00

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Традиционный летний культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан-2019» вновь состоится с 28 по 29 июня в селе Баяндай. На соревнования уже подали заявки более 700 спортсменов из шести районов Усть-Ордынского Бурятского Округа, Ольхонского района и города Свирска.

- Спортивная программа будет представлена 10 видами спорта, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – Среди них: бурятская национальная борьба, стрельба из бурятского национального лука, конный спорт, легкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы «Шатар», шахматы и шашки. Кроме того, впервые вне зачета на «Сур-Харбане» проведут турнир по бурятской национальной игре «Шагай наадан».

Ну и какой «Сур-Харбан» без театрализованного открытия. Гостей праздника ждут фестиваль команд КВН, концерт ансамбля «Степные напевы».Также, в этом году впервые организуют флешмоб «Ехор собирает друзей».

ИСТОЧНИК KP.RU