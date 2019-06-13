СЕГОДНЯ 03:37 2019-06-13T03:37:48+03:00

Байкал на картинах классиков советского искусства можно увидеть в Иркутске

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В Галерее сибирского искусства в Иркутске 14 июня откроется выставка «Байкал в произведениях классиков советского искусства».

- Это вторая часть большого выставочного проекта «Священное море Сибири», - рассказали в пресс-службе Иркутского художественного музея. - В экспозиции - произведения, созданные в период 1930-1980-х гг. ХХ века художниками Москвы, Петербурга и Иркутска.

Здесь можно увидеть работы кисти Георгия Нисского, Владимира Гаврилова, Лазаря Новицкого, Юрия Подлясского, Евтея Симонова, Виталия Рогаля и других мастеров. Кроме живописи на выставке представлена и графика Бориса Лебединского, Анатолия Аносова, Раисы Бардиной-Шпирко, Александры Мадиссон.

Вход на открытие свободный, работать вернисаж будет до 21 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU