2019-06-13T04:17:57+03:00
Общество

Троицу отметят иркутяне в селе Анга

Гостей праздника ждет концерт, выставка, забавы
Мария КНЯЗЕВА
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Троицу отметят иркутяне в селе АнгаТроицу отметят иркутяне в селе АнгаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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16 июня в селе Анга будут отмечать праздник «Троица». Приедут 39 коллективов — танцоров, певцов, музыкантов — из Иркутска, Саянска, Свирска - всего из 12 муниципальных образований области.

- Всего в программе праздника задействовано 334 человека, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Для гостей будет работать выставка 60 мастеров-ремесленников, три интерактивных площадки, проведут мастер-классы по изготовлению зеленого ангела.

Также в этот день посетители узнают какие были народные обряды на праздник «Троица». Познакомят с ними в театрализованной форме, любой желающий сможет украсить березку, сплести венок и поводить хоровод. Будут здесь спортивные состязания и старинные пляски. Праздник начнется утром, а в 14.30 намечен Троичный ход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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