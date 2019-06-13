600 литров самодельного алкоголя нашли полицейские у иркутянки

СЕГОДНЯ 04:38 2019-06-13T04:38:09+03:00

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Прикрыли лавочку. В иркутском поселке Жилкино полицейские пресекли продажу крупной партии самодельного алкоголя.

- Участковые в Ленинском районе обратили внимание, что большинство правонарушений в поселке Жилкино жители совершают в алкогольном опьянении, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области. - Как выяснилось, покупали они его в одном месте.

Продавала «огненную воду» также 50-летняя жительница Жилкино. Причем обороты пойла уже были не малыми. Когда проверяли дом, полицейские нашли 30 канистр с характерным запахом, а в одной из придомовых построек и сам самогонный аппарат.

Все это изъяли, а в отношении владелицы составлен протокол по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

ИСТОЧНИК KP.RU