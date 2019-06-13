2019-06-13T05:19:37+03:00
Общество

Узнай город лучше: в Иркутске проходят бесплатные экскурсии

Одна из них намечена на сегодня, 13 июня
Мария КНЯЗЕВА
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Узнай город лучше: в Иркутске проходят бесплатные экскурсииУзнай город лучше: в Иркутске проходят бесплатные экскурсииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жители Приангарья в ближайшие дни могут сходить на две бесплатные обзорные экскурсии. Их проводит Информационно-туристская служба Иркутска. Рассказ о достопримечательностях ведется сразу на нескольких языках. На этот раз выбор экскурсоводов пал на русский и английский.

- 13 июня с 18.00 до 20.00 и 17 числа с 11.00 до 13.00 иркутяне и гости города побывают на встрече « В ногах правда есть», - сообщили в организации. - Это будет пешая прогулка.

Старт от фонтана в сквере Кирова. Участие бесплатное, однако, нужно записаться. Сделать это можно прямо в сквере, в летнем офисе информационно-туристской службы Иркутска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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