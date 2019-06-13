2019-06-13T06:44:37+03:00
Общество

Четыре школьника из Иркутской области сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Также стали известны результаты экзаменов по географии и базовой математике
Анна ПОПОВА
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Четыре школьника из Иркутской области сдали ЕГЭ по литературе на 100 балловЧетыре школьника из Иркутской области сдали ЕГЭ по литературе на 100 балловФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Иркутском региональном центре обработки информации подвели итоги ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике. Из числа этих предметов школьникам легче всего далась литература. В этом году экзамен по этому предмету на 100 баллов сдали четыре выпускника. Ими оказались школьники из Иркутска, Усолья-Сибирского, Ангарска и Братска. Также 43 выпускника сдали литературу более чем на 80 баллов.

- Количество выпускников, сдающих ЕГЭ по литературе, неуклонно снижается – в этом году его сдавали всего 5 процентов от общего числа школьников, сообщили в пресс-службе Института развития образования Иркутской области.

Число школьников, которые решают сдавать экзамен по базовой математике, также снижается – в этом году его выбрали 5152 выпускника. Это связано с тем, что все больше школьников выбирают факультеты, для поступления на которые требуется сдать ЕГЭ по математике профильного уровня.

Что касается ЕГЭ по географии, то в этом году в Иркутской области нет ни одного стобалльника – максимальное количество баллов, которое получил один из выпускников – 96. И только 12 школьников смогли решить задания более чем на 80 баллов. Причем, географию сдают тоже очень мало школьников – в этом году ее выбрали только 255 школьников. Дело в том, что этот предмет нужен только для поступления на специальности географических факультетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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