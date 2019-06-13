2019-06-13T07:49:42+03:00
Общество

Два бывших работника кафе-караоке в Иркутске получили свою зарплату только через суд

Судебный пристав под видом посетителя проник в кафе и заставил владельца заведения возместить работникам ущерб
Виктория ВЕДЕРНИКОВА
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Два бывших работника кафе-караоке получили свою зарплату только через суд.Два бывших работника кафе-караоке получили свою зарплату только через суд.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Двум работникам кафе, уволившимся с работы, так и не возместили долги по заработной плате в размере 78 тысяч рублей и им пришлось обратиться в суд. Решение суда -взыскать задолженность с владельца развлекательного заведения.

- Судебные приставы уведомили должника о сроках добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты в результате игнорирования требований судебных приставов, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Однако хозяин караоке-кафе проигнорировал это.

Должник долгое время уклонялся от ответственности: он ни разу не явился к судебному приставу-исполнителю и не открывал сотрудникам дверь. И только когда приставу пришлось пригрозить владельцу кафе изъятием имущества, он вернул заработную плату бывшим работникам развлекательного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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