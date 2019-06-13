Медведь и зимовье появились в центре сибирского города Черемхово

СЕГОДНЯ 08:30 2019-06-13T08:32:32+03:00

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Зимовье, кострище, лавочки...И даже медведь. который подкрадывается к, надо полагать, отдыхающим охотникам. Такая необычная скульптура появилась в выходные в центре шахтерского города Черемхово в Иркутской области.

Устанавливали ее всем миром - пришли и обычные жители, и чиновники мэрии, и депутаты городской думы, и мэр города.

- За четыре часа на центральной улице появилось зимовье, к которому подходит медведь, - сообщает пресс-служба администрации города Черемхова. - Так же были установлены лавочки и кострище. В ближайших планах установить скульптуры еще на двух улицах и в поселке Шадринка.

Возле каждой из них поставят скамейки - словом, будет сделано все, чтобы жители смогли хорошо отдохнуть во время прогулок. Горожане довольны такими новшествами -ведь это явно разнообразит досуг.

ИСТОЧНИК KP.RU