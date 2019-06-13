2019-06-13T08:32:32+03:00
Общество

Медведь и зимовье появились в центре сибирского города Черемхово

Необычных скульптур планируют поставить еще три
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Медведь и зимовье появились в центре сибирского города Черемхово.Медведь и зимовье появились в центре сибирского города Черемхово.
Изменить размер текста:

Зимовье, кострище, лавочки...И даже медведь. который подкрадывается к, надо полагать, отдыхающим охотникам. Такая необычная скульптура появилась в выходные в центре шахтерского города Черемхово в Иркутской области.

Устанавливали ее всем миром - пришли и обычные жители, и чиновники мэрии, и депутаты городской думы, и мэр города.

- За четыре часа на центральной улице появилось зимовье, к которому подходит медведь, - сообщает пресс-служба администрации города Черемхова. - Так же были установлены лавочки и кострище. В ближайших планах установить скульптуры еще на двух улицах и в поселке Шадринка.

Возле каждой из них поставят скамейки - словом, будет сделано все, чтобы жители смогли хорошо отдохнуть во время прогулок. Горожане довольны такими новшествами -ведь это явно разнообразит досуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отомстил за увольнение: мужчина предстанет перед судом за убийство своего бывшего начальника
«Ростелеком» в Иркутске рассказал взрослым об услугах для безопасности детей
Карта озер и лучших мест для рыбалки в Иркутской области: ищите 26 июня в ежедневном выпуске
ДТП в Иркутске: два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на улице Чкалова
Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска с 13 по 15 июня
Взяли ноутбук на ремонт и не вернули: иркутянка отсудила 100 тысяч рублей за украденную технику
"Мастер парковки": иркутяне возмутились тем, что водитель подложил книги под колеса автомобиля
За задержку рейса авиакомпания выплатила семье из Ангарска 42 тысячи рублей
Два бывших работника кафе-караоке в Иркутске получили свою зарплату только через суд
Испугалась и уехала: сбившей 15-летнюю девочку в Слюдянке, оказалась автолюбительница из Тюменской области
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Четыре школьника из Иркутской области сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов
Узнай город лучше: в Иркутске проходят бесплатные экскурсии