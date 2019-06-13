2019-06-13T09:15:08+03:00
Общество

Взяли ноутбук на ремонт и не вернули: иркутянка отсудила 100 тысяч рублей за украденную технику

Организация выплатила владелице ноутбука его двойную стоимость
Любовь АРБАТСКАЯ
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Взяли ноутбук на ремонт и не вернули: иркутянка отсудила 100 тысяч рублей за украденную техникуВзяли ноутбук на ремонт и не вернули: иркутянка отсудила 100 тысяч рублей за украденную техникуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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У иркутянки сломался дорогой ноутбук. Что делать? Она сразу же пошла в сервисный центр. заключила со специалистами договор о том, что технику быстро осмотрят и отремонтируют.

- Справимся за две недели! - пообещали сотрудники организации.

Но дни шли, а ноутбук владельцу никто и не думал возвращать. Женщина несколько раз приходила в компанию по ремонту техники, и там ей наконец сообщили совсем нерадостную новость.

"Ваш ноутбук разворован сотрудниками, которые на данный момент уволились и скрылись. Мы сожалеем!" - сказали иркутянке. Она попыталась решить проблему миром - просила вернуть ей стоимость техники, отдать то, что от него осталось. Но, увы, безрезультатно. Дело дошло до суда.

- Суд взыскал 103 980 рублей двукратной стоимости ноутбука и 3279 рублей государственной пошлины с организации по ремонту, - сообщает пресс-служба Кировского районного суда Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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