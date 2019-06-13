Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска с 13 по 15 июня

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-13T09:24:29+03:00

А если отключение холодной и горячей воды на вашей улице Октябрьского округа Иркутска совпадают, как быть? Запасайтесь водой. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска - уже данность. Жителям надо срочно запасаться питьевой водой и наполнять ведра для бытовых нужд. После 22.00 13 июня этого сделать будет уже нельзя, придется приобретать емкости в супермаркете. Там, конечно, тоже подготовились, увеличив "стратегический" запас воды, минералки и кваса. Спрос-то вырастет!

Дадут воду нескоро - отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска продлится 42 часа. Плохо то, что этот график частично совпадает с графиком отключения горячей воды, которой не будет в части Октябрьского округа с 13 по 21 июня. Поэтому выхода два: запастись большими канистрами с водой либо выехать на это время на дачу.

с 22.00 13 по 16.00 15 июня

13-15 июня, 42 часа

Октябрьский округ

В части Октябрьского округа в границах:

ул. Седова,

ул. Подгорная,

ул. 1-я Советская,

ул. Красноярская,

ул. Култукская,

левый берег реки Ушаковки,

микрорайон Солнечный,

ул. Верхняя Набережная,

ул. Кожова,

а также поселки Дзержинск, Молодёжный, Светлый, ГринЛэнд и ЖК Morgan Six.

А кому, что называется, готовиться? Следующие в очереди на отключение - центр города. Но это произойдет уже в конце июля.

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График отключения холодной воды в Иркутске на лето 2019

График отключения горячей воды в Иркутске на лето 2019

ИСТОЧНИК KP.RU