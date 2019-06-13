Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска с 13 по 15 июня
Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска - уже данность. Жителям надо срочно запасаться питьевой водой и наполнять ведра для бытовых нужд. После 22.00 13 июня этого сделать будет уже нельзя, придется приобретать емкости в супермаркете. Там, конечно, тоже подготовились, увеличив "стратегический" запас воды, минералки и кваса. Спрос-то вырастет!
Дадут воду нескоро - отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска продлится 42 часа. Плохо то, что этот график частично совпадает с графиком отключения горячей воды, которой не будет в части Октябрьского округа с 13 по 21 июня. Поэтому выхода два: запастись большими канистрами с водой либо выехать на это время на дачу.
с 22.00 13 по 16.00 15 июня
13-15 июня, 42 часа
Октябрьский округ
В части Октябрьского округа в границах:
ул. Седова,
ул. Подгорная,
ул. 1-я Советская,
ул. Красноярская,
ул. Култукская,
левый берег реки Ушаковки,
микрорайон Солнечный,
ул. Верхняя Набережная,
ул. Кожова,
а также поселки Дзержинск, Молодёжный, Светлый, ГринЛэнд и ЖК Morgan Six.
А кому, что называется, готовиться? Следующие в очереди на отключение - центр города. Но это произойдет уже в конце июля.
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График отключения холодной воды в Иркутске на лето 2019
График отключения горячей воды в Иркутске на лето 2019
ИСТОЧНИК KP.RU