2019-06-13T09:24:29+03:00
Общество

Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска с 13 по 15 июня

В большей части Октябрьского округа Иркутска вечером 13 июня отключат холодную воду на 42 часа
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
А если отключение холодной и горячей воды на вашей улице Октябрьского округа Иркутска совпадают, как быть? Запасайтесь водой.А если отключение холодной и горячей воды на вашей улице Октябрьского округа Иркутска совпадают, как быть? Запасайтесь водой.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска - уже данность. Жителям надо срочно запасаться питьевой водой и наполнять ведра для бытовых нужд. После 22.00 13 июня этого сделать будет уже нельзя, придется приобретать емкости в супермаркете. Там, конечно, тоже подготовились, увеличив "стратегический" запас воды, минералки и кваса. Спрос-то вырастет!

Дадут воду нескоро - отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска продлится 42 часа. Плохо то, что этот график частично совпадает с графиком отключения горячей воды, которой не будет в части Октябрьского округа с 13 по 21 июня. Поэтому выхода два: запастись большими канистрами с водой либо выехать на это время на дачу.

с 22.00 13 по 16.00 15 июня

13-15 июня, 42 часа

Октябрьский округ

В части Октябрьского округа в границах:

ул. Седова,

ул. Подгорная,

ул. 1-я Советская,

ул. Красноярская,

ул. Култукская,

левый берег реки Ушаковки,

микрорайон Солнечный,

ул. Верхняя Набережная,

ул. Кожова,

а также поселки Дзержинск, Молодёжный, Светлый, ГринЛэнд и ЖК Morgan Six.

А кому, что называется, готовиться? Следующие в очереди на отключение - центр города. Но это произойдет уже в конце июля.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

График отключения холодной воды в Иркутске на лето 2019

График отключения горячей воды в Иркутске на лето 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отомстил за увольнение: мужчина предстанет перед судом за убийство своего бывшего начальника
«Ростелеком» в Иркутске рассказал взрослым об услугах для безопасности детей
Карта озер и лучших мест для рыбалки в Иркутской области: ищите 26 июня в ежедневном выпуске
ДТП в Иркутске: два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на улице Чкалова
Взяли ноутбук на ремонт и не вернули: иркутянка отсудила 100 тысяч рублей за украденную технику
"Мастер парковки": иркутяне возмутились тем, что водитель подложил книги под колеса автомобиля
Медведь и зимовье появились в центре сибирского города Черемхово
За задержку рейса авиакомпания выплатила семье из Ангарска 42 тысячи рублей
Два бывших работника кафе-караоке в Иркутске получили свою зарплату только через суд
Испугалась и уехала: сбившей 15-летнюю девочку в Слюдянке, оказалась автолюбительница из Тюменской области
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Четыре школьника из Иркутской области сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов
Узнай город лучше: в Иркутске проходят бесплатные экскурсии