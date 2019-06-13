СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-13T09:36:05+03:00

ДТП в Иркутске: два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на улице Чкалова. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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В столице Приангарья на оживленной улице Чкалова столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, 67-летний водитель «Шкода Рапид» ехал в сторону Глазковского моста и нарушив правила перестроения, врезался в попутно двигавшуюся «Тойоту Премиум». Пострадали два человека.

- Пассажирку «Шкоды» доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также медицинская помощь оказали 28-летнему водителю «Тойоты»

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Подробности происшествия уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU