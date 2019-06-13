ДТП в Иркутске: два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на улице Чкалова
В столице Приангарья на оживленной улице Чкалова столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, 67-летний водитель «Шкода Рапид» ехал в сторону Глазковского моста и нарушив правила перестроения, врезался в попутно двигавшуюся «Тойоту Премиум». Пострадали два человека.
- Пассажирку «Шкоды» доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также медицинская помощь оказали 28-летнему водителю «Тойоты»
На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Подробности происшествия уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU