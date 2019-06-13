2019-06-13T11:16:05+03:00
Происшествия

Отомстил за увольнение: мужчина предстанет перед судом за убийство своего бывшего начальника

Инцидент произошел в октябре прошлого года на одном из предприятий Усть-Илимска
Анна ПОПОВА
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Отомстил за увольнение: мужчина предстанет перед судом за убийство своего бывшего начальникаОтомстил за увольнение: мужчина предстанет перед судом за убийство своего бывшего начальникаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На днях сотрудники Следственного комитета по Иркутской области завершили расследование жестокого убийства, которое произошло в октябре прошлого года. Тогда на одном из лесоперерабатывающих предприятий Усть-Илимска 28-летний уроженец республики Кыргызстан нанес несколько ударов металлической трубой по голове своему бывшему начальнику, после чего тот скончался. Мужчина решился на преступление, потому что хотел отомстить своему работодателю за увольнение.

- На месте преступления были обнаружены перчатки, труба со следами крови и защитная маска, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Иркутской области. – Оперативники нашли магазин, где были куплены все эти вещи и смогли опознать преступника по записям с камер видеонаблюдения.

После совершения убийства уроженец Кыргызстана решил покинуть Россию и уехал на родину. После этого он был объявлен в розыск. Через некоторое время мужчина подумал, что все утихло, и про преступление наверняка все забыли, и захотел вновь вернуться в Усть-Илимск. Но доехать до пункта назначения он не успел - полицейские задержали убийцу в аэропорту Новосибирска. Сейчас он находится под стражей и вскоре предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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