Ставки на ипотеку в банках Иркутска снизились

СЕГОДНЯ 04:50 2019-06-14T04:50:03+03:00

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Уютная квартира в Иркутске, да еще и в новостройке – об этом мечтают многие жители региона. Как уже известно, с 1 июля дольщики больше не будут отдавать деньги напрямую застройщикам, а станут класть их в банк на специальный счет. Воспользоваться этими деньгами они смогут только после того, как дома введут в эксплуатацию. Представители «Сбербанка» и застройщики из Иркутска на встрече с журналистами обсудили, как реализуются новые правила долевого строительства, а также изменения ипотечных ставок.

− Итак, сейчас в Иркутске строится более 40 жилых комплексов. Из них два уже перешли на новую модель проектного финансирования, никаких проблем не возникает – семьи покупают квартиры так же, как и раньше, и в ипотеку тоже, − рассказывают специалисты банка. - Предполагается, что к концу 2019 года покупатели переедут в новенькие квартиры, построенные по новой схеме финансирования.

Конечно, новые правила вызывают бурные обсуждения среди застройщиков. Одни уверены, что цены на жилье в новостройках повысятся, другие предполагают, что этого не произойдет. Время покажет.

Хорошая новость для тех, кто планирует в ближайшее время взять ипотеку: сейчас ставки снизились до 8,2 процентов на "первичке", и до 9,6 процентов на вторичном рынке. А для семей, у которых в этом году родился еще один ребенок, доступна "детская" ипотека со ставкой 6 процентов.

Кроме того, жителям глубинки, которые собираются переехать в Иркутск, теперь даже не обязательно ехать в областной центр, чтобы выбрать квартиру. Это можно сделать через специальный сайт. Экономится время и на совершении сделки: можно оформить все буквально за день-два.

ИСТОЧНИК KP.RU