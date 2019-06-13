2019-06-13T13:33:56+03:00
Происшествия

Пьяный автомобилист без прав сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе

Авария произошла напротив стадиона “Химик” в Усолье-Сибирском
Анна ПОПОВА
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Автомобилист сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе в Усолье-СибирскомАвтомобилист сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе в Усолье-СибирскомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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День России для одной из семей Усолья-Сибирского был омрачен неприятным происшествием. Вечером 12-го июня мать с двумя детьми переходила дорогу по пешеходному переходу в районе стадиона “Химик”. Вдруг они увидели, что прямо на них едет автомобиль марки “Шевроле”, который и не думает снижать скорость. Мать и один из детей успели увернуться от проезжающей машины, но автомобиль зацепил 4-х летнюю девочку. Как сообщает портал Usolie.info, она получила травмы и была доставлена в детскую больницу. Сотрудники полиции быстро вычислили водителя иномарки. Им оказался 42-летний местный житель, у которого даже нет прав на управление автомобилем. Более того, в момент происшествия мужчина был пьян. Теперь, за то, что автомобилист сбил ребенка на пешеходном переходе, ему грозит серьезное наказание. Сотрудники полиции просят всех, кто знает что-то об этом происшествии, позвонить по одному из телефонов: 8(39543) 51-0-36, 6-29-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

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