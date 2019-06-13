Ангарчанин подделал справку о доходах, чтобы уменьшить размер алиментов

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-13T13:31:55+03:00

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Сотрудники прокуратуры завели уголовное дело на мужчину, который использовал поддельную справку о доходах. Информация об этом появилась на портале “Живой Ангарск”. Все началось с того, что нарушитель хотел уменьшить размер алиментов, которые он должен выплачивать своей несовершеннолетней дочери. Когда его задолженность перевалила за 350 тысяч рублей, мужчина обратился к судебным приставам с просьбой уменьшить размер долга. Для этого он предоставил сотрудникам УФССП трудовой договор и справку о доходах, в которых сообщалось, что его зарплата уменьшилась, а это значит, что размер выплат по алиментам тоже должен снизиться. На основании этих документов судебные приставы снизили размер долга на 76 тысяч рублей. Однако ситуацией заинтересовалась прокуратура, сотрудники которой провели проверку документов. Позвонив по телефону работодателя, который был указан в документах, они выяснили, что неплательщик там никогда не работал. Так что теперь ангарчанину придется не только выплачивать долги по алиментам в полном размере, но и предстать перед судом за подделку документов.

ИСТОЧНИК KP.RU