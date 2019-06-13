2019-06-13T13:31:56+03:00
Авто

Новый светофор заработал на улице Сурнова в Иркутске

Его установили в районе поворота на рынок «Китай-город»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Новый светофор заработал на улице Сурнова в Иркутске. Фото: группа "ДТП 38RUS"Новый светофор заработал на улице Сурнова в Иркутске. Фото: группа "ДТП 38RUS"
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Внимание, автолюбители, которые ездят в Ленинский район Иркутска и в район Качугского и Александровского тракта по улице Сурнова. Двигаясь в сторону Иннокентьевского моста, обратите внимание, что перед поворотом на рынок «Китай-город», прямо напротив торгового центра «Адмирал», установили новый светофор и организовали пешеходный переход.

Дело в том, что поток автомобилей в будние дни здесь большой с утра до вечера, да и скорость машин выше, чем где-нибудь на центральных улицах. Поэтому регулируемый переход вполне не помешает. Правда, перед тем, как вступить на желто-белую «зебру», пешеходам потребуется нажать на кнопку, и тогда им загорится зеленый.

Ну а водителям лучший совет, как можно быстрее приучить себя заранее скидывать скорость, чтобы избежать резкого торможения и не создавать аварийную ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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