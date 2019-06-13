Сотрудники иркутского зоосада спасли двух раненых птиц из семейства соколиных

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-13T13:58:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Двух раненых птиц из семейства соколиных на днях принесли в иркутский зоосад неравнодушные горожане. Информация об этом появилась на портале “Байкал инфо”. Пернатые оказались представителями разных пород. Чеглока со сломанным крылом иркутянин подобрал на своем дачном участке. Он еле-еле отбил птицу у кота, который пытался ее добить. А пустельгу без левой лапки горожане нашли, гуляя на природе. Сотрудники зоосада осмотрели птиц и оказали им необходимую помощь. Но выпустить пернатых на волю, к сожалению, не получится – они уже не смогут летать и самостоятельно охотиться. Обе птицы уже адаптировались к своим вольерам и чувствуют себя хорошо, но пока находятся на карантине. Навестить и покормить новых питомцев приюта для животных вскоре смогут все посетители иркутского зоосада.

ИСТОЧНИК KP.RU