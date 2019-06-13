2019-06-13T13:58:05+03:00
Дом. Семья

Сотрудники иркутского зоосада спасли двух раненых птиц из семейства соколиных

В приют пернатых принесли неравнодушные иркутяне
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Сотрудники иркутского зоосада спасли двух раненых птиц из семейства соколиных. Фото предоставлено сотрудниками иркутского зоосадаСотрудники иркутского зоосада спасли двух раненых птиц из семейства соколиных. Фото предоставлено сотрудниками иркутского зоосада
Изменить размер текста:

Двух раненых птиц из семейства соколиных на днях принесли в иркутский зоосад неравнодушные горожане. Информация об этом появилась на портале “Байкал инфо”. Пернатые оказались представителями разных пород. Чеглока со сломанным крылом иркутянин подобрал на своем дачном участке. Он еле-еле отбил птицу у кота, который пытался ее добить. А пустельгу без левой лапки горожане нашли, гуляя на природе. Сотрудники зоосада осмотрели птиц и оказали им необходимую помощь. Но выпустить пернатых на волю, к сожалению, не получится – они уже не смогут летать и самостоятельно охотиться. Обе птицы уже адаптировались к своим вольерам и чувствуют себя хорошо, но пока находятся на карантине. Навестить и покормить новых питомцев приюта для животных вскоре смогут все посетители иркутского зоосада.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК: начата проверка по факту гибели 14-летнего подростка на реке Ангаре в Иркутске
Экс-мэр Ольхонского района отправится за решетку на 3 года
В День России в Братске организовали выставку ретро-автомобилей
Новый светофор заработал на улице Сурнова в Иркутске
Ангарчанин подделал справку о доходах, чтобы уменьшить размер алиментов
Пьяный автомобилист без прав сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе
Губернатор Иркутской области провел прием граждан
56 лет назад состоялся полет в космос Валентины Терешковой: 18 июня ищите в "КП" репринт газеты за 1963 год
Жителя Иркутской области осудили за заказ сильнодействующих веществ из Белоруссии
Отомстил за увольнение: мужчина предстанет перед судом за убийство своего бывшего начальника
«Ростелеком» в Иркутске рассказал взрослым об услугах для безопасности детей
Карта озер и лучших мест для рыбалки в Иркутской области: ищите 26 июня в ежедневном выпуске
ДТП в Иркутске: два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на улице Чкалова
Отключение холодной воды в Октябрьском округе Иркутска с 13 по 15 июня
Взяли ноутбук на ремонт и не вернули: иркутянка отсудила 100 тысяч рублей за украденную технику
"Мастер парковки": иркутяне возмутились тем, что водитель подложил книги под колеса автомобиля
Медведь и зимовье появились в центре сибирского города Черемхово
За задержку рейса авиакомпания выплатила семье из Ангарска 42 тысячи рублей
Два бывших работника кафе-караоке в Иркутске получили свою зарплату только через суд
Испугалась и уехала: сбившей 15-летнюю девочку в Слюдянке, оказалась автолюбительница из Тюменской области
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Четыре школьника из Иркутской области сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов
Узнай город лучше: в Иркутске проходят бесплатные экскурсии