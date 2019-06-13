Экс-мэр Ольхонского района отправится за решетку на 3 года

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-13T14:16:29+03:00

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Поставлена точка в уголовном деле в отношении бывшего мэра Ольхонского района Сергея Копылова, которого признали виновным в превышении должностных полномочий.

Следствию и суду удалось доказать, что с 2013 по 2015 годы мэр, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, подписал постановления о предоставлении в аренду земельных участков, включенных в состав Прибайкальского национального парка. Подписал акты приема-передачи в пользование строительной фирме, проводящей работы по реконструкции дороги в Ольхонском районе.

- Эхирит-Булагатский районный суд признал Сергея Копылова виновным, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – И приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Сергей Копылов был взят под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU