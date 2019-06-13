2019-06-13T14:35:33+03:00
Происшествия

СК: начата проверка по факту гибели 14-летнего подростка на реке Ангаре в Иркутске

Мальчик решил переплыть карьер в Боково и утонул
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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СК: начата проверка по факту гибели 14-летнего подростка на реке Ангаре в ИркутскеСК: начата проверка по факту гибели 14-летнего подростка на реке Ангаре в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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К выяснению причин гибели 14-летнего подростка, который утонул на реке Ангаре в Иркутске, подключился следственный комитет. Напомним, трагедия произошла днем, 12 июня на карьере в районе поселка Боково. Двое парней решили переплыть водоем глубиной около трех метров. Проплыв более 50 м, один из подростков начал тонуть. К нему на помощь, с берега бросились друзья. Несмотря на героические старания одного из парней, преодолевшего холодное течение и первым доплывшим до места трагедии, мальчика спасти не удалось.

- Начата проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. Уже известно, что семья погибшего мальчика полная, на учете в ПДН не состоит, характеризуется положительно.

Следователи и спасатели еще раз напоминает жителям Приангарья о соблюдении мер безопасности при отдыхе на водоемах, а также просят не оставлять детей без присмотра взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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