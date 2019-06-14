В Иркутске вырубили зараженные яблони

СЕГОДНЯ 04:12 2019-06-14T04:12:40+03:00

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Специалисты Россельхознадхора по Иркутской области и Республике Бурятия при фитосанитарной проверки городских насаждений нашли на яблонях в двух районах Иркутска калифорнийскую щитовку. На стволах и ветках она выглядит как белые бляшки.

Этот вредитель уничтожает не только яблони, но груши, сливы, сирень, боярышник, акацию и даже тополя. Было принято решение уничтожить зараженные яблони.

- Деревья спилили, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Специалисты просят, если вы увидели признаки заражения садовых и городских растений, сообщите в Россельхознадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU