Два фильма, концерт и дегустация — программа фестиваля корейской культуры 2019 в Иркутске

СЕГОДНЯ 05:06 2019-06-14T05:06:36+03:00

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Фестиваль корейской культуры 2019 пройдет в Иркутске. В рамках мероприятия состоятся концерт «К-Поп и корейский традиционный танец в Сибири» и показ двух фильмов.

- Драму «Пак Ёль» и комедию «Король Чокку» покажут у нас в кинотеатре, - рассказали «КП» в пресс-службе КДЦ «Художественный». Вход свободный. Сеансы - 20 и 21 июня, начало в 18.00. Тем, кто не знает корейского языка, помогут субтитры. За час перед показами лент в фойе кинотеатра начнется дегустация корейских блюд.

Концерт пройдет во ДС «Труд» 22 июня с 17.00 до 19.30. В 16.00 здесь иркутянам также представят корейскую кухню.

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ИСТОЧНИК KP.RU