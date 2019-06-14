Два фильма, концерт и дегустация — программа фестиваля корейской культуры 2019 в Иркутске
Фестиваль корейской культуры 2019 пройдет в Иркутске. В рамках мероприятия состоятся концерт «К-Поп и корейский традиционный танец в Сибири» и показ двух фильмов.
- Драму «Пак Ёль» и комедию «Король Чокку» покажут у нас в кинотеатре, - рассказали «КП» в пресс-службе КДЦ «Художественный». Вход свободный. Сеансы - 20 и 21 июня, начало в 18.00. Тем, кто не знает корейского языка, помогут субтитры. За час перед показами лент в фойе кинотеатра начнется дегустация корейских блюд.
Концерт пройдет во ДС «Труд» 22 июня с 17.00 до 19.30. В 16.00 здесь иркутянам также представят корейскую кухню.
Читайте также:
Ердынские игры 2019 на Байкале: конкурс красоты, спортивные состязания, стрижка овец и игры богатырей
Фестиваль поэзии на Байкале 2019: в гости к иркутянам приедут поэты и писатели из Санкт-Петербурга
ИСТОЧНИК KP.RU