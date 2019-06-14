СЕГОДНЯ 06:44 2019-06-14T06:44:49+03:00

Жительница Бурятии прошла на кастинг шоу «Танцы». Фото: личная страница Виктории Мункуевой в Instagram.

Виктория Мункуева из Улан-Удэ пять лет следила за программой по телевизору, пока не решилась сама стать участником

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У популярного телепроекта «Танцы» на канале ТНТ вскоре станет еще больше поклонников из Бурятии. Одной из участниц шоу стала жительница Бурятии Виктория Мункуева.

Танцовщица призналась, что пять лет наблюдала за любимой программой по телевизору и все-таки набралась смелости самой прийти на предкастинг.

- Я решила проверить себя как танцора, но подробности пока сообщать не хочу, - рассказала своим подписчикам в Instagram Виктория.

Жительница Бурятии пока не разглашает подробности кастинга.

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ИСТОЧНИК KP.RU