«Черный лесоруб» из Тайшета заплатил государству штраф за четыре срубленных сосны

СЕГОДНЯ 08:22 2019-06-14T08:22:25+03:00

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В Тайшетском районе задержали 53-летнего жителя города за незаконную вырубку леса. Установлено, что он, не имел всех необходимых документов, в частности договора купли-продажи лесных насаждений, незаконно срубил 4 сосны в лесу неподалеку. Ущерб был оценен на месте.

- Тайшетский городской суд Иркутской области признал виновным в незаконной рубке лесных насаждений, - сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области . – Ему был назначен штраф суммой в 60 тысяч рублей, а также его обязали вернуть государству 7 тысяч рублей, которые он получил, продав древесину.

Судебный пристав объяснил меры принудительного исполнения, которые применяются в случае, если он не заплатит по счетам. В особенности, об угрозе замены наказания на более строгое в случае неисполнения. Правонарушитель добровольно оплатил штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU