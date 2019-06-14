2019-06-14T10:34:54+03:00
Общество

ЕГЭ 2019 в Иркутске и области: восемь выпускников выгнали с экзаменов за нарушения

Они использовали мобильный телефон, калькулятор, смарт-часы и справочники
Любовь АРБАТСКАЯ
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ЕГЭ 2019 в Иркутске и области: восемь выпускников выгнали с экзаменов за нарушенияЕГЭ 2019 в Иркутске и области: восемь выпускников выгнали с экзаменов за нарушенияФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Наконец-то выпускники школ могут выдохнуть - ЕГЭ в Иркутске и области завершились. Экзамены сданы, результаты по математике, литературе, географии, химии, истории уже известны.

- Получили 100 баллов 16 ребят: трое - по истории, пять - по профильной математике, четыре - по литературе и четыре - по химии, - рассказала министр образования Иркутской области Валентина Перегудова. - В прошлом году на 100 баллов сдали профильную математику только двое выпускников, литературу – тоже двое, историю и химию – по одному школьнику. Кроме того, в этом году стало меньше ребят, не преодолевших минимальный порог: по химии на 2%, географии на 2,5%, литературе на 4,5%, математике профильной на 3,5%, истории на 5,2%.

Увы, восемь выпускников потеряют целый год. А все потому, что они попались на нарушениях, когда сдавали ЕГЭ. Кто принес шпаргалки, кто не сдал мобильный телефон, кто пользовался смарт-часами или калькулятором. Еще трое ребят выложили КИМ в сети, за это их результаты обнулили. Об этом сообщили в министерстве образования Иркутской области.

Всего ЕГЭ 2019 в Иркутске и области сдавали более 15 тысяч выпускников. Самые популярные предметы по выбору - обществознание, физика, биология. В этом году впервые в нашем регионе сдавали китайский язык.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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