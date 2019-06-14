2019-06-14T12:50:39+03:00
Происшествия

«Алло, мы из банка»: почти 300 тысяч рублей похитили мошенники у врача из Братска

По этой же схеме им удалось обмануть еще трех жителей Братского района
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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«Алло, мы из банка»: почти 300 тысяч рублей похитили мошенники у врача из Братска.«Алло, мы из банка»: почти 300 тысяч рублей похитили мошенники у врача из Братска.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Аферисты продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку жуликов попалась 43-летняя братчанка. На ее сотовый позвонил мошенник, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина рассказал ей, что на ее счету нашли «подозрительную активность» и нужно срочно спасать сбережения..

- Под этим предлогом они потребовали у сибирячки номера карты, а также пароли из смс-уведомлений,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После чего с ее счета пропали 287 тысяч рублей.

Как уточнили в МВД, по аналогичной схеме в Братском районе были обмануты еще три человека. Они перевели мошенникам более 70 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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