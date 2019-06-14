2019-06-14T14:14:45+03:00
Происшествия

Три лесных пожара потушили в Иркутской области

Еще два очага локализовали в Нижнеудинском районе
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Три лесных пожара потушили в Иркутской области.Три лесных пожара потушили в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Приангарье продолжает полыхать тайга. Так в Иркутской области потушили еще три лесных пожара на площади в 16,4 га. Два из них находились в Бодайбинском районе и еще один в Братском.

- Еще два очага локализовали в Ниждеудинском районе, - цитирует портал usolie.info правительство Иркутской области. - На территории Бодайбинского района после наблюдений из космоса нашли четыре очага на площади в 170 гектар.

В правительстве Приангарья уточнили, что все действующие лесные пожары появились после гроз и находятся на значительном расстоянии от сел и городов. Всего же участие в тушении принимают 70 пожарных-десантников, 20 сотрудников лесной охраны и восемь единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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