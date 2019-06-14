Охотник незаконно убил косулю в Ангарском лесничестве
Накануне сотрудники отдела по государственному охотничьему надзору провели рейд по Ангарскому лесничеству, чтобы выяснить, не занимается ли кто-нибудь незаконной охотой. В итоге недалеко от поселка Горячий Ключ инспекторам удалось задержать местного жителя, который застрелил дикую косулю. Нарушитель приехал в лес на машине, в которой сотрудники охотничьего надзора нашли незарегистрированное оружие и боеприпасы, а также нож и топор. Прямо возле машины лежала туша убитого мужчиной животного.
- Сотрудники охотнадзора задержали мужчину и доставили в ближайший отдел полиции, - сообщили в пресс-службе Министерства лесного комплекса Иркутской области.
Теперь за то, что горе-охотник хотел поживиться дичью и застрелил косулю, ему грозит большой штраф и уголовное наказание по статье “Незаконная охота”.
ИСТОЧНИК KP.RU