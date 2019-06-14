Астрологический прогноз на 14 июня от бурятских лам:избегайте риска

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-14T14:28:08+03:00

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Итак, сегодня 14 июня, пятница. В Сибири заканчивается последний рабочий день этой недели, в центре страны он в самом разгаре. Пора планировать отдых. Что по этому поводу говорит астрологический прогноз на 14 июня, составленный ламами Иволгинского дацана в Бурятии?

Сегодня - 12-ый лунный день с элементом Железо. Это День Венеры.

Он благоприятен: Для людей, родившихся в Год лошади, овцы, обезьяны и курицы.Хорошо почитать Хозяина Огня, строить печь, встретиться с ламой и просить совета. Необходимо избегать опасных ситуаций, проводить обряды для улучшения жизни и для богатства, ставить закваску, для спокойных и мирных дел.

Он неблагоприятен: Для людей, родившихся в Год тигра и кролика. Хорошо устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку, работников, покупать домашнюю живность, особенно скот. Отправляться в дорогу – к большим неприятностям, а также к расставанию с близкими.

Стрижка волос – к болезни, к нарушению спокойствия.

Конечно, сегодня не стоит понимать эти предсказания буквально. Но если вы планируете, как лучше провести этот вечер пятницы, стоит посмотреть астрологический прогноз на 14 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU