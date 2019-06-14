В Бурятии задержали мужчину, напавшего на 12-летнюю школьницу с ножом

СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-14T16:10:02+03:00

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Еще в мае возле частных домов в Заиграевском районе Бурятии мужчина напал на 12-летнюю девочку, которая шла на уроки. Повалил на землю, приставил нож к горлу... Кто знает, чем могло все это обернуться, если бы мимо не проходили местные жители. Злоумышленник испугался прохожих, и сбежал - навредить испугавшейся девочке он, к счастью, не успел. Нож он закопал. Все это время мужчина скрывался от правоохранителей.

- Подозреваемого нашли благодаря камерам наружного видеонаблюдения, установленным на нескольких частных домах, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Республике Бурятия. - Оказалось, что это ранее судимый наркоман из Улан-Удэ.

Он признался, что напал на школьницу. Сказал, что хотел отобрать у девочки сотовый телефон. Следователи рассматривали разные версии, вплоть до покушения на насилие. Сейчас злоумышленнику предъявили обвинение по статье "Разбой", мужчина заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU