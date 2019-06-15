Троица в Иркутске 2019: главные праздничные мероприятия пройдут в Тальцах

СЕГОДНЯ 07:13 2019-06-15T08:15:45+03:00

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В это воскресение, 16 июня, православные Приангарья отмечают один из главных праздников – День святой Троицы. По народным традициям, люди провожают весну и празднуют наступление лета. Один из главных символов Троицы – молодая березка. По преданию он вбирает в себя силу природы и передает ее новому урожаю, а людям дарует здоровье и благополучие. Так что не стоит отсиживаться дома, ведь отпраздновать Троицу в Иркутске 2019 можно в Тальцах.

- День святой Троицы отмечается на 50-й день после Пасхи, - сообщили в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». – Его также можно назвать зелеными святками. Дома и храмы принято украшать ветками, цветами и травой.

Также в музее подготовили красочную программу. Народные игры и забавы, мастер-классы и многое другое. Всех гостей, посетивших Троицу в Иркутске 2019, готовы угостить русскими блюдами и напитками.

КОНКРЕТНО

ГДЕ: «Тальцы», 47-ой км Байкальского тракта

КОГДА: 16 июня, с 11.00 до 14.00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА: взрослый — 250 руб., пенсионеры, школьники — 100 руб., до 6 лет — бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU