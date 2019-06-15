СЕГОДНЯ 07:51 2019-06-15T07:51:20+03:00

Бухгалтера, укравшего более двух миллионов рублей, осудили в Иркутске. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В Иркутске вынесли приговор бухгалтеру одной из общественных организаций Приангарья. Придя в новую фирму, мужчина быстро освоился в финансовых потоках и придумал схему, которая позволила украсть ему более 2 миллионов рублей. Бухгалтер подделавая реестры на зачисление своей зарплаты выписал себе авансы. Эту сумму он потратил на себя.

- Во время рассмотрения уголовного дела подсудимый признал свою вину и раскаялся, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. – Его приговории к трем годам и шести месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком четыре года.

Общественная организация, которую обманул бухгалтер, также добилась возмещения ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU