СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-15T09:50:10+03:00

Ушла из дома и не вернулась: в Куйтуне ищут пропавшую 34-летнюю женщину. Фото: поисково-спасательный отряд «Поиск Братск».

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В Куйтуне волонтеры и полицейские продолжают поиски пропавшей без вести Натальи Савченко. Как рассказали представители поисково-спасательного отряда «Поиск Братск», 34 – летняя женщина ушла из дома по улице Шевченко в поселке Куйтун 7 июня. По их словам, до этого случая Наталья никогда не исчезала бесследно.

Кроме этого в поисково-спасательном отряде сообщили приметы пропавшей. На вид 35-40 лет, рост 160 см, худая, овальное смуглое лицо, прямые русые волосы, концы окрашены в рыжий, карие глаза. Наталья была одета в синюю джинсовую куртку, синие джинсовые брюки, черную футболку с белым рисунком в виде головы волка и черные кроссовки.

Всех, кто видел Наталью Савченко, либо знает о ее местонахождении, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU