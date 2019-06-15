Попался под горячую руку: хулигана, повредившего случайный автомобиль, осудили в Братске

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-15T11:29:43+03:00

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Пьяный житель Братска, отметив День защитника Отечества, возвращался домой. Проходя через один из дворов по улице Кирова, мужчина заметил припаркованный автомобиль «Тойота Камри». Братчанин решил «бросить вызов» иномарке и трижды засадил кулаком по левому заднему фонарю японской легковушки, а затем провел контрольный удар ногой по бамперу, после чего ушел, оставив «поверженного противника» на «поле боя». Когда мужчину задержали полицейские, он так и не смог объяснить, что толкнуло его на такой поступок. Ведь он даже не был знаком с хозяйкой избитой машины.

- Во время следствия мужчина полностью признал свою вину и принес извинения владелице иномарки, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. - Кроме того, он добровольно оплатил ремонт «Тойоты», который оценили в 8504 рублей.

По решению суда, братчанина приговорили к 1 году и шести месяцам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU