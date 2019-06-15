2019-06-15T11:29:43+03:00
Происшествия

Попался под горячую руку: хулигана, повредившего случайный автомобиль, осудили в Братске

42-летний мужчина признал вину и добровольно оплатил ремонт хозяйке «Тойоты Камри»
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Попался под горячую руку: хулигана, повредившего случайный автомобиль, осудили в Братске.Попался под горячую руку: хулигана, повредившего случайный автомобиль, осудили в Братске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Пьяный житель Братска, отметив День защитника Отечества, возвращался домой. Проходя через один из дворов по улице Кирова, мужчина заметил припаркованный автомобиль «Тойота Камри». Братчанин решил «бросить вызов» иномарке и трижды засадил кулаком по левому заднему фонарю японской легковушки, а затем провел контрольный удар ногой по бамперу, после чего ушел, оставив «поверженного противника» на «поле боя». Когда мужчину задержали полицейские, он так и не смог объяснить, что толкнуло его на такой поступок. Ведь он даже не был знаком с хозяйкой избитой машины.

- Во время следствия мужчина полностью признал свою вину и принес извинения владелице иномарки, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. - Кроме того, он добровольно оплатил ремонт «Тойоты», который оценили в 8504 рублей.

По решению суда, братчанина приговорили к 1 году и шести месяцам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушла из дома и не вернулась: в Куйтуне ищут пропавшую 34-летнюю женщину
Пьяный житель Бурятии едва не убил бывшую подругу и двух ее детей, подорвав гранату
Троица 2019 в Братске: народные гулянья пройдут в музее «Ангарская деревня»
Бухгалтера, укравшего более двух миллионов рублей, осудили в Иркутске
Троица в Иркутске 2019: главные праздничные мероприятия пройдут в Тальцах
Роспотребнадзор: вода в реке Иркут опасна для здоровья
Причал для парома на Ольхон откроется в ближайшее время
В Бурятии задержали мужчину, напавшего на 12-летнюю школьницу с ножом
Астрологический прогноз на 14 июня от бурятских лам:избегайте риска
Охотник незаконно убил косулю в Ангарском лесничестве
Три лесных пожара потушили в Иркутской области
«Алло, мы из банка»: почти 300 тысяч рублей похитили мошенники у врача из Братска
Экологические программы в Братске выполняются в срок и в полном объеме
Парковка запрещена: где в Иркутске с 1-го июля запретят оставлять автомобили
Боинг ВВС США приземлился в аэропорту Улан-Удэ
Популяризируя знания о Байкале
Иркутская область представляет свои возможности и продукцию в Китае
ЕГЭ 2019 в Иркутске и области: восемь выпускников выгнали с экзаменов за нарушения
Ученики «ИНК-Класса» посетили Ярактинское месторождение