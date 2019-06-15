СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-15T14:02:08+03:00

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Вилюй». Фото: группа ДТП38RUS.

Водителя и пассажира «Тойоты Калдина» доставили в больницу, еще двоим оказали помощь на месте аварии

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На 227 километре трассы «Вилюй» в Иркутской области произошла авария, в которой пострадали 4 человека. По предварительным данным, днем 15 июня около 14.15 30-летний водитель универсала «Тойота Калдина» двигаясь на большой скорости вылетел с дороги на обочину и врезался в здание бывшего поста ГИБДД.

- В результате ДТП водитель иномарки и один из его пассажиров получили травмы, их забрала в больницу бригада скорой помощи, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутской области. - Еще двоим врачи помогли на месте аварии.

Пока причины и другие подробности случившегося неизвестны. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU