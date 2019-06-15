2019-06-15T15:46:51+03:00
Происшествия

Шесть лесных пожаров горит в Иркутской области

По данным Авиалесоохраны их общая площадь 1570 гектаров
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Шесть лесных пожаров горит в Иркутской области.Шесть лесных пожаров горит в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутской области продолжает полыхать тайга. По данным Авиалесоохраны, к вечеру 15 июня в Приангарье шесть действующих очагов на площади в 1570 гектаров. Наиболее сложная обстановка в Тайшетском и Бирюсинском лесничествах.

- В локализованом состоянии находися еще один пожар в Нижнеудинском районе, - сообщили в диспетчерской службе Авиалесоохраны по Иркутской области. – Его площадь около 2000 гектар.

Напомним, что ранее стало известно о продлении особого противопожарного режима. Разводить костры в лесах, а также сжигать мусор в южных районах Иркутской области нельзя до 1 июля. А на северных территориях Приангарья до 15 июля. Нарушителей ждут штрафы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шашлыки снова вне закона: особый противопожарный режим продлили в Иркутской области. Ограничение будет действовать до июля. (подробности).

Охотник незаконно убил косулю в Ангарском лесничестве. Инспекторы вычислили его во время рейда по охране животного мира. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лесные пожары в Иркутской области и Бурятии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушла из дома и пропала: в Шелехове ищут 19-летнюю девушку
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Вилюй»
Иркутский государственный университет: Гарантия трудоустройства
Попался под горячую руку: хулигана, повредившего случайный автомобиль, осудили в Братске
Ушла из дома и не вернулась: в Куйтуне ищут пропавшую 34-летнюю женщину
Пьяный житель Бурятии едва не убил бывшую подругу и двух ее детей, подорвав гранату
Троица 2019 в Братске: народные гулянья пройдут в музее «Ангарская деревня»
Бухгалтера, укравшего более двух миллионов рублей, осудили в Иркутске
Троица в Иркутске 2019: главные праздничные мероприятия пройдут в Тальцах
Роспотребнадзор: вода в реке Иркут опасна для здоровья
Причал для парома на Ольхон откроется в ближайшее время
В Бурятии задержали мужчину, напавшего на 12-летнюю школьницу с ножом
Астрологический прогноз на 14 июня от бурятских лам:избегайте риска
Охотник незаконно убил косулю в Ангарском лесничестве
Три лесных пожара потушили в Иркутской области
«Алло, мы из банка»: почти 300 тысяч рублей похитили мошенники у врача из Братска
Экологические программы в Братске выполняются в срок и в полном объеме
Парковка запрещена: где в Иркутске с 1-го июля запретят оставлять автомобили
Боинг ВВС США приземлился в аэропорту Улан-Удэ
Популяризируя знания о Байкале
Иркутская область представляет свои возможности и продукцию в Китае
ЕГЭ 2019 в Иркутске и области: восемь выпускников выгнали с экзаменов за нарушения
Ученики «ИНК-Класса» посетили Ярактинское месторождение