Шесть лесных пожаров горит в Иркутской области

СЕГОДНЯ 15:46 2019-06-15T15:46:51+03:00

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В Иркутской области продолжает полыхать тайга. По данным Авиалесоохраны, к вечеру 15 июня в Приангарье шесть действующих очагов на площади в 1570 гектаров. Наиболее сложная обстановка в Тайшетском и Бирюсинском лесничествах.

- В локализованом состоянии находися еще один пожар в Нижнеудинском районе, - сообщили в диспетчерской службе Авиалесоохраны по Иркутской области. – Его площадь около 2000 гектар.

Напомним, что ранее стало известно о продлении особого противопожарного режима. Разводить костры в лесах, а также сжигать мусор в южных районах Иркутской области нельзя до 1 июля. А на северных территориях Приангарья до 15 июля. Нарушителей ждут штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU