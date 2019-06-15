2019-06-15T16:34:45+03:00
Происшествия

Ушла из дома и пропала: в Шелехове ищут 19-летнюю девушку

Надежда Тарасова исчезла 10 июня
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Ушла из дома и пропала: в Шелехове ищут 19-летнюю девушку. Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» - Байкал.Ушла из дома и пропала: в Шелехове ищут 19-летнюю девушку. Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» - Байкал.
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В Шелехове волонтеры и полицейские продолжают поиски 19-летней Надежды Тарасовой. Девушка ушла из дома 10 июня и с тех пор родные и близкие ничего не знают о ее судьбе.

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» - Байкал сообщили приметы пропавшей. Рост 165 см, худая, короткие русые волосы, серые глаза. Надежда была одета в черную футболку с длинным рукавом, черную куртку, темно-зеленые брюки, черные кроссовки без шнурков. С собой у девушки также мог быть черный рюкзак. Добровольцы не исключают, что она может находиться и в других городах Приангарья.

Всех, кто видел Надежду Тарасову, либо знает о ее местонахождении, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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