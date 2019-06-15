СЕГОДНЯ 16:34 2019-06-15T16:34:45+03:00

Ушла из дома и пропала: в Шелехове ищут 19-летнюю девушку. Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» - Байкал.

Изменить размер текста: A A

В Шелехове волонтеры и полицейские продолжают поиски 19-летней Надежды Тарасовой. Девушка ушла из дома 10 июня и с тех пор родные и близкие ничего не знают о ее судьбе.

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» - Байкал сообщили приметы пропавшей. Рост 165 см, худая, короткие русые волосы, серые глаза. Надежда была одета в черную футболку с длинным рукавом, черную куртку, темно-зеленые брюки, черные кроссовки без шнурков. С собой у девушки также мог быть черный рюкзак. Добровольцы не исключают, что она может находиться и в других городах Приангарья.

Всех, кто видел Надежду Тарасову, либо знает о ее местонахождении, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ушла из дома и не вернулась: в Куйтуне ищут пропавшую 34-летнюю женщину. Наталья Савченко исчезла 7 июня. (подробности).

Два дня питалась черемшой: волонтер нашел пенсионерку, пропавшую в сибирской тайге. 61-летняя жительница Иркутской области в компании из шести человек ушла на сбор дикоросов, но отстала от своих. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU