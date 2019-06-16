2019-06-16T08:20:53+03:00
Общество

Пожар в караоке-баре на ул. Петрова, 64 потушили в Иркутске

Погибших нет, огнем уничтожена барная стойка, помещение закопчено
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Пожар произошел утром 16 июня в караоке-баре на ул. Петрова, 64. Фото: Яндекс-карты.Пожар произошел утром 16 июня в караоке-баре на ул. Петрова, 64. Фото: Яндекс-карты.
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Утром 16 июня в спасатели МЧС выезжали на тушение пожара в ресторане на ул. Петрова, 64 в Иркутске. Огонь разгорелся на третьем этаже, в здании караоке-бара.

-К тому моменту, когда к зданию прибыли пожарные, из окон бара валил густой черный дым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - В результате пожара уничтожена барная стойка на площади 10 квадратных метров и закопчено помещение караоке площадью 150 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.

Наряд МЧС из 14 человек остановил пожар, начавшийся в 07.26 утра, за считанные минуты. Уже к 8 часам утра случайные прохожие и жильцы соседних домов никакого огня не наблюдали. А к половине девятого утра удалось полностью ликвидировать последствия ЧП. Хозяин помещения сейчас подсчитывает убытки, а задача МЧС - точно выяснить причину пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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