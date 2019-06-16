В Иркутской области горит 3, 5 тысячи гектаров тайги

СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-16T08:36:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Последняя сводка от федеральной службы авиалесоохраны. Сегодня, 16 июня, сотрудники ведомства и лесники заняты тушением тайги в Иркутской области на общей территории в 3570 гектаров. Это самая высокая распространенность лесных пожаров в России. А всего их в Приангарье действует 7.

Для сравнения - на территории соседнего Красноярского края огнем охвачено 1105 гектаров леса. Общее же число пожаров там больше - 12. Продолжают тушить лес и в Бурятии. В республике горят 640 гектаров, задача лесников - локализовать три очага. Но не все так просто - еще 8 гектаров пылает на территории, которая принадлежит одной из воинских частей. Тут потушат быстро, можно не сомневаться. В Забайкальском крае ситуация совсем не столь тревожна - четыре пожара и 93 гектара.

Радует, что, несмотря на июньскую жару и привычные для климата Восточной Сибири очень редкие дожди, в целом лесные пожары под контролем, положение не критическое.

ИСТОЧНИК KP.RU